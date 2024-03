IL PIZZINO SPOT di Urgo: Lesa maestà Rigori dati e mancati: la cosa più comica sono state le vibranti proteste bianconere

Al netto di un rigore non dato dopo appena due minuti di gioco dall'arbitro Mariani in Napoli-Juventus per fallo di Cambiasso su Kvaratskhelia a palla lontana, la qual cosa avrebbe giustificato la non assegnazione della massima punizione secondo il Corriere della Sport, mentre per un rigore concesso qualche anno fa ai bianconeri si parlò espressamente di "palla in gioco", e di due espulsioni non comminate allo stesso Cambiasso e a Bremer, la cosa più comica sono state le vibranti proteste bianconere per il clean sheet mancato dei rigori presi dall'inizio del campionato. Anche questa è lesa maestà.