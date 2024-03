La Fifa "avverte" De Laurentiis: Mondiale solo andando avanti in Champions Arriva la nota sulla situazione delle italiane: un avviso nei confronti di un possibile ricorso

Dopo la vittoria sulla Juventus e il lunedì di riposo, il Napoli di Francesco Calzona ha ripreso la preparazione in vista dell'anticipo casalingo di venerdì sera contro il Torino di Juric. Arrivano buone notizie per Rrahmani, che dopo l'indurimento muscolare accusato domenica è tornato a lavorare in campo, anche se solo con lavoro personalizzato in campo. Non sono stati evidenziati infortuni, e il suo recupero per l'anticipo non è da escludere. Da valutare anche Ngonge, che ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo e poi in palestra. Dovrebbe restare fuori Cajuste. Ha lavorato solo in palestra, invece, Victor Osimhen.

Anche in questo caso nessun problema particolare, ma solo la gestione delle energie visti gli impegni ravvicinati e il difficile recupero dopo la Coppa d'Africa. Intanto, la Fifa ha avvisato il Napoli su un eventuale ricorso per il Mondiale per club. La Federazione ha chiarito che l'Inter è già qualificata, e che resta da assegnare un altro posto e i giochi potrebbero chiudersi già in queste settimane: se infatti sia Lazio che Napoli non dovessero superare gli ottavi di Champions allora sarà la Juventus a qualificarsi. I biancocelesti giocheranno stasera contro Bayern. Il Napoli martedì prossimo a Barcellona dopo l'1-1 del Maradona. Se invece entrambe o almeno una delle due andrà avanti, un nuovo scenario sarà definito in occasione dei quarti. Una sorta di diffida informale a cercare altre strade per ottenere il pass Mondiale.