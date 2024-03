Contro il Torino ancora al Maradona, si punta a un altro sold out Venerdì a Fuorigrotta la seconda gara consecutiva in casa prima della trasferta col Barcellona

I 55mila spettatori di domenica al Maradona hanno dato una grossa mano al Napoli per avere la meglio sulla nemica di sempre Juventus. La Vecchia Signora ha sempre un appeal in riva al Golfo. Si lotta o meno per lo scudetto, la gente vuole esserci allo stadio. Ed è per questo che gli spalti si riempiono sistematicamente. Venerdì, però, si gioca nuovamente in casa. Di fronte c’è l’altra squadra di Torino. Quella allenata da Juric che all’andata diede una brutta lezione ai partenopei. De Laurentiis spera che ci possa essere un nuovo pienone. Sarà il giorno della festa della donna.

L’8 marzo ci saranno delle serate al ristorante ma sicuramente la posta in palio con i granata spingerà anche tante ragazze a Fuorigrotta. Sì perché il Napoli ha voluto uno sconto per le donne e per gli Under 30. UnaCurva superiore, per esempio, costerà solo 20 euro (inferiore 14). Una Tribuna Posillipo 50, i Distinti superiori 30 (inferiori 25). La Nisida a 40 euro. Sarebbe bello poter festeggiare al triplice fischio finale così come è successo domenica contro la Juventus. Molto probabilmente si arriverà a 45mila spettatori ma non è detto che ci sia una impennata di acquisti negli ultimi giorni. Le due gare casalinghe consecutive al Maradona mancavano da tempo. Ma mai come adesso sono fondamentali per la rincorsa alla zona Champions. Vincendo col Torino sarebbe la prima volta di un tris consecutivo