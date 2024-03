Calzona potrà contare su Osimhen, ma Rrahmani salta il Torino Venerdì l'anticipo al Maradona contro i granata. L'attaccante si è allenato in gruppo

Osimhen sì, Rrahmani no. L'ottimismo di ieri è stato confermato: oggi l'attaccante si è allenato in gruppo e venerdì sarà in campo nell'anticipo del Maradona contro il Torino. Non ci sarà, invece, il difensore kosovaro: la decisione è di preservarlo per il Barcellona dopo l'affaticamento muscolare accusato domenica durante il match contro la Juventus. Al suo posto si candida Ostigard, con Natan ancora lontano dalla miglior condizione. Domani sarà già giornata di vigilia, con Calzona pronto a fare le sue scelte anche in vista della sfida Champions di martedì contro il Barcellona.

La Lazio è stata eliminata dal Bayern Monaco, e ora tocca alle altre sei italiane portare punti per il ranking e il quinto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions. Ma il presidente De Laurentiis tiene molto anche al Mondiale per Club: fuori dai giochi la Lazio, il Napoli ha bisogno di passare il turno e di totalizzare almeno due vittorie nelle prossime eventuali tre partite. Altrimenti sarà la Juventus a passare, con il presidente azzurro che potrebbe fare ricorso alla Fifa e alla Uefa. Intanto, il Comune di Napoli deciderà se intervenire sulla riqualificazione del Maradona in vista degli Europei del 2032, ma solo dopo che De Laurentiis presenterà un piano di resyling, che potrebbe prevedere la rimozione della pista d'atletica.