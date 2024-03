IL PIZZINO SPOT di Urgo: Nessun riscatto Ma il Napoli ha lasciato ai bianconeri almeno cinque palle gol che gridano ancora vendetta...

Non so se contro la Juventus al Maradona il Napoli abbia in qualche modo riscattato la sua deludente stagione. Io dico di no. La vittoria è, infatti, ben accetta - figurarsi se no - ma bugiarda. Certo, mi si dirà, che con quel nulla di tiri e di gioco di prima che arrivasse Calzona questo è tutto grasso che cola. Quattordici shots verso la porta avversaria in una sola partita credo sia più del totale di tre mesi di permanenza di Mazzarri sulla panchina azzurra. Tuttavia non può non essere detto che il Napoli ha lasciato ai bianconeri almeno cinque palle gol clamorose che gridano ancora vendetta.