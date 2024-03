Di Lorenzo: "Approccio negativo che ha condizionato il risultato" Il capitano del Napoli: "Adesso daremo il massimo nelle prossime 10 gare di campionato”

"L'approccio ha condizionato la gara, non si possono prendere due gol in pochi minuti a questi livelli". Giovanni Di Lorenzo analizza l'eliminazione del Napoli in Spagna.

"Dopo lo sbandamento iniziale poi siamo stati bravi a riprendere la partita e a giocarci tutto fino alla fine. Però è chiaro che l'avvio è stato molto negativo"

"Dispiace per questa eliminazione perchè ci tenevamo molto a proseguire il cammino in Champions. Adesso dobbiamo dare il massimo nelle prossime dieci partite di campionato per provare a riprenderci l'ingresso in Champions col quarto posto"