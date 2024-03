Calzona: "Siamo delusi perchè volevamo passare il turno. Osimhen, rigore netto" L'allenatore del Napoli protesta con l'arbitro dopo l'eliminazione dalla Champions

"C'è delusione perchè siamo venuti qua per vincere e volevamo passare il turno". Francesco Calzona commenta la sconfitta del Napoli a Barcellona.

"Abbiamo commesso parecchie imprecisioni che hanno favorito una squadra già forte. All'inizio troppe palle perse hanno condizionato l'andamento. Sotto di 2-0 così in fretta, poi diventa difficile risalire"

"Poi siamo riusciti a rimettere la gara in piedi e meritavamo anche qualcosa in più, però l'avvio ci ha penalizzato"

"In fase di possesso non abbiamo interpretato bene le marcature preventive e abbiamo concesso troppe ripartenze al Barcellona in partenza. Questo è un aspetto sul quale abbiamo da lavorare"

Sul possibile fallo in area su Osimhen:

"Vedendo le immagini non solo in tv ma anche dal vivo a me sembra rigore netto. Non capisco perchè non abbiano utilizzato il VAR. Comunque abbiamo avuto anche la palla gol di Lindstrom. Peccato, perchè avremmo potuto pareggiare con merito"