IL PIZZINO SPOT di Urgo: Era già tutto previsto Resta il rammarico per la sfida con il Barcellona ma i segnali erano quelli...

"Era già tutto previsto", recitava una vecchia canzone di Riccardo Cocciante. E non poteva essere diverso da così, a quanto pare. Dopo i primi 20 minuti da brividi in cui nel Napoli contro il Barcellona non ha funzionato praticamente nulla, come del resto era successo anche all'andata ma con meno danni per gli azzurri, la squadra partenopea ha giocato e avrebbe anche potuto pareggiarla, e forse fare anche meglio, se non fosse stato per un arbitraggio osceno tra rigori non assegnati, falli invertiti, espulsioni non date e ripartenze interrotte. Ma anche questo temo che fosse largamente previsto.