Kvaratskhelia, l'agente torna a parlare di rinnovo con De Laurentiis A Barcellona, in orbita Napoli, è stato segnalato anche Mamuka Jugeli, l’agente del georgiano

A Barcellona, in orbita Napoli, è stato segnalato anche Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia che di recente ha ricominciato a parlare del futuro e del contratto del suo pupillo (e di quello di altri, tipo Osi, per la verità): lo ha fatto spesso pubblicamente, e poi ha ricominciato privatamente con De Laurentiis. Lo ha svelato il presidente, precisando che a fine stagione le parti si rivedranno per capire il da farsi.