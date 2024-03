Il Napoli riprende gli allenamenti: Calzona pensa a qualche cambio per l'Inter Domenica sera il big match in casa della squadra di Inzaghi

Un giorno di riposo per gli azzurri. Di ritorno da Barcellona, il tecnico Calzona ha deciso di non far allenare il Napoli. Nonostante domenica si giochi in casa dell’Inter, l’allenatore azzurro ha preferito far tirare il fiato ai suoi ragazzi. Troppe le energie spese per provare a battare i catalani. E quindi tirare un po’ il fiato sarà fondamentale per poter preparare la partita di San Siro contro la capolista nerazzurra. Calzona dovrà capire bene chi sta in difficoltà provando anche a cambiare qualche titolare.

Ostigard, Olivera, Cajuste, Ngonge e Raspadorivorrebbero avere più spazio nel prossimo incontro. Magari partendo dal primo minuto. Ci potrebbe essere, quindi, un po’ di turn over. Meglio mandare in campo chi sta bene che affidarsi ai soliti calciatori che non riescono ad essere determinanti. Bisogna capire che cosa accadrà con Zielinski che l’anno prossimo vestirà proprio la maglia azzurra. Traoré è in netta crescita ma l’altra sera ha dato tanto nel correre in attacco e in difesa per provare a limitare i centrocampisti del Barcellona. Stamattina si torna a lavorare a Castel Volturno.