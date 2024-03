Inter giù di morale, Calzona proverà ad approfittarne Inter-Napoli sarà una sfida tra deluse: entrambe le squadre sono uscite dalla Champions

Inter-Napoli sarà una sfida tra deluse: entrambe le squadre sono uscite dalla Champions, ma con prospettive diverse. I nerazzurri hanno entrambe le mani sullo scudetto, che domenica toglieranno metaforicamente dalle maglie dei partenopei, ai quali non resta che aggrapparsi alla speranza di qualificazione alla prossima Champions, soprattutto in caso di quinto posto utile. Ma per riuscirci bisogna ricominciare a vincere: il Napoli è reduce dal deludente pareggio contro il Torino, e dovrà dare risposte contro Inter e Atalanta per non abbandonare l'ultimo obiettivo stagionale. Non sarà facile, perché i nerazzurri in campionato hanno vinto tutte le ultime 13 partite. Eppure, l'inaspettata sconfitta sul campo dell'Atletico Madrid potrebbe intaccare il morale e far perdere qualche certezza.

Sarà difficile fare risultato, però, se il Napoli continuerà a subire gol: Calzona, che nelle sue prime sei partite ha collezionato due vittorie, tre pareggi e una sconfitta ha visto la sua squadra subire sempre almeno una rete. Segnale di come ci sia ancora molto lavorare, soprattutto sulla fase difensiva. E a San Siro servirà una risposta anche da parte di Osimhen e Kvaratskhelia, le due stelle che forse più di tutti hanno deluso a Barcellona. Intanto, le intemperanze di De Laurentiis contro i giornalisti costano un procedimento disciplinare aperto dalla Uefa: il patron rischia una multa, già in arrivo invece per le mancate interviste a Dazn. Mentre Sky, dopo lo spiacevole episodio di lunedì, potrebbe chiedere i danni.