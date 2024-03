Napoli tra presente e futuro per salvare la stagione Domenica in casa dell'Inter l'occasione per dare un segnale almeno in campionato

70 giorni alla fine della stagione, e il Napoli si divide tra le residue speranze di un posto in Champions e un futuro da programmare urgentemente. Tutto è nelle mani del presidente De Laurentiis, che mai come in questa stagione ha accentrato ogni decisione su di sé, dando fin troppi segnali di nervosismo, soprattutto negli ultimi tempi. I tifosi sono preoccupati, e sperano che il presidente torni a farsi affiancare da dirigenti esperti per ricostruire il Napoli dopo una stagione che rischia di essere fallimentare. C'è incertezza in tutte le posizioni: Calzona ha ridato alla squadra identità e gioco, ma non è riuscito nell'impresa dei quarti di finale di Champions e nella qualificazione al Mondiale per Club. Tiene il Napoli al settimo posto e dovrà conquistare l'Europa nelle ultime dieci giornate.

Solo in caso di un piazzamento molto positivo in campionato De Laurentiis considererà una sua conferma. Del resto il ct della Slovacchia è vincolato dal doppio impegno e da un lungo contratto con la federazione fino al 2025. E sarebbe un altro problema da risolvere. Incertezza anche sul ruolo del futuro ds. Ad oggi c'è Mauro Meluso, che a quanto pare non è mai intervenuto direttamente nella direzione tecnica. De Laurentiis dovrà decidere se sostituirlo o dargli finalmente pieni poteri. Intanto domenica c'è un altro esame: a San Siro contro l'Inter, che vince da 13 partite consecutive, la possibilità di mandare un importante segnale al campionato. I tifosi si aspettano la reazione dopo la sconfitta col Barcellona, ma non sarà facile battere la corazzata di Inzaghi.