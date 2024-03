Milan-Roma in Europa League avvicina l'Italia al quinto posto Champions Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League ha regalato anche l'accoppiamento tutto italiano

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League ha regalato anche l'accoppiamento tutto italiano con la sfida tra Milan e Roma. E il derby non è una brutta notizia per il calcio italiano. Certo, ovviamente un'italiana sarà certamente eliminata, ma la cosa buona è che un'altra andrà di sicuro in semifinale e avere la garanzia di una nostra squadra nel penultimo round è un aspetto positivo in ottica ranking e quindi in ottica quinto posto buono per la Champions League.

Inoltre, il fatto che in questo turno si sfidino due italiane vuol dire che Milan e Roma accumuleranno un minimo di 5 punti complessivi (se tra andata e ritorno ci saranno due pareggi, dato destinato ad aumentare in caso di segno 1 o 2 tra andata e ritorno), ovvero almeno 0.714 punti aggiuntivi alla classifica che vede già l'Italia in vetta e che riportiamo di seguito.

1. Italia – 17.714 punti (un posto aggiuntivo in Champions)

2. Germania – 16.357 punti (un posto aggiuntivo in Champions)

3. Inghilterra – 16.250 punti

4. Francia – 14.750 punti

5. Spagna – 14.437 punti

In soldoni, l'Italia avrà almeno 18.428 punti al termine dei quarti di finale di tutte le competizioni ed è probabile quindi che mantenga la vetta. Ad oggi, quindi, il quinto posto buono per la Champions League è davvero a un passo.