Napoli: rientrati tutti i nazionali, le ultime su Kvaratskhelia La società azzurra ha comunicato l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il georgiano

Khvicha Kvaratskhelia si è sottoposto ad esami strumentali alla Pineta Grande Hospital. Il georgiano, reduce dalla qualificazione all'Europeo (prima volta nella storia per la nazionale caucasica), era uscito nel corso del secondo tempo supplementare della finale playoff vinta ai rigori contro la Grecia per un infortunio muscolare e nelle scorse ore è stata certificata la forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra, comunicato dal Napoli nel report di squadra verso la sfida con l'Atalanta, in programma sabato (ore 12.30) al "Maradona". L'esterno offensivo azzurro ha svolto solo terapie e lavoro in palestra. Di fatto, Kvara appare destinato all'indisponibilità: potrebbe essere convocato per essere jolly dalla panchina, ma sarà decisiva la valutazione nella rifinitura.

Testa alla sfida casalinga con l'Atalanta

Francesco Calzona, rientrato dalla Slovacchia, ha ritrovato tutti i calciatori impegnati con le nazionali. Allenamento in mattinata al training center di Castel Volturno con sessione di attivazione e torello sul campo 1 e poi di lavoro tecnico-tattico chiusa con una partitina a campo ridotto.