Kvaratskhelia in forte dubbio: Calzona ha già scelto il sostituto L'attaccante azzurro rischia di saltare la sfida contro l'Atalanta di domani

Kvaratskhelia è in dubbio per la gara di domani contro l'Atalanta. Il georgiano rischia di saltare la partita ma nulla è ancora deciso. Di sicuro Calzona a Castel Volturno lavora per la scelta dell'eventuale sostituto.

Al momento in vantaggio per giocare sulla sinistra è Giacomo Raspadori. Il centravanti della nazionale italiana potrebbe così prendere il posto del numero 77 azzurro contro la Dea. Decisive le prossime ore per la scelta definitiva.