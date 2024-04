Napoli, a Empoli serve dignità. De Laurentiis cerca il nuovo attaccante L'obiettivo è David del Lille per sostituire Osimhen

Il presente si chiama Empoli, e la corsa a un posto in Europa che è diventato l'ultimo obiettivo del Napoli. Ma c'è il futuro che incombe, con la voglia di ripartire subito e mettersi alle spalle una stagione sciagurata. Calzona vive le sue ultime settimane da allenatore del Napoli: le dure critiche alla squadra dopo il pareggio col Frosinone avevano il sapore della resa. Un messaggio ai giocatori, che stanno dando la sensazione di mollare. Eppure si confida in una reazione d'orgoglio, per tornare al successo e proseguire la corsa verso un posto nelle coppe. Non sarà facile sabato pomeriggio a Empoli, con la squadra di Nicola reduce da una sconfitta e in lotta per la salvezza.

Intanto De Laurentiis lavora già al futuro: il nuovo ds Giovanni Manna, seppur non ancora ufficializzato, si è allontanato dalla Juventus perché starebbe già operando per il Napoli. Si sono registrati contatti per il colpo di mercato più atteso: il sostituto di Osimhen. L'erede designato dovrebbe essere Jonathan David del Lille: l'attaccante canadese gioca nella squadra da cui il Napoli prese proprio Osimhen quattro anni fa. Ottimo rendimento e un'età per la quale vale la pena investire: il 24enne è in scadenza di contratto nel 2025, eppure serviranno non meno di 50 milioni per acquistarlo. Il giocatore, seguito dal Napoli da oltre un anno, sembra gradire l'azzurro. Per questo si lavora per chiudere al più presto l'importante operazione.