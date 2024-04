Napoli: spunta un nuovo profilo per la panchina Diversi tecnici ancora impegnati su più fronti: il rischio di una ripartenza solo a stagione chiusa

Il pass per una delle competizioni UEFA e allo stesso tempo il lavoro sottotraccia per la programmazione: il Napoli punta all'accelerazione in campo e fuori. La squadra è lanciata verso la gara con l'Empoli, in programma sabato al “Castellani”, Aurelio De Laurentiis va a caccia del profilo utile per la panchina. Nelle idee della proprietà spicca sempre il nome di Antonio Conte: ADL vuole una ripartenza decisa per ricostruire staff e rosa con Giovanni Manna direttore sportivo. Non solo Conte, ci sarebbe anche Gian Piero Gasperini nella prospettiva azzurra come Vincenzo Italiano, ma sono diversi i tecnici ancora impegnati su più fronti in stagione e, quindi, il rischio in questo caso è di iniziare il nuovo progetto solo a stagione terminata.

Mertens a Castel Volturno

Nel frattempo, nelle scorse ore ecco una piacevole sorpresa per il gruppo azzurro: gradita visita di Dries Mertens con il figlio Ciro a Castel Volturno. L'ex attaccante del Napoli ha seguito l'allenamento e ha salutato tutto il gruppo con emozione e affetto: ecco quanto sottolineato dal club partenopeo nel report. Mathias Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato per una gastroenterite, ma non appare in dubbio per la sfida con l'Empoli mentre Nikita Contini si è sottoposto a terapie.