Napoli: riecco Kvaratskhelia, le ultime da Castel Volturno In gruppo Juan Jesus, Olivera tra palestra e campo verso Empoli

Khvicha Kvaratskhelia ha svolto l'intera seduta con i compagni di squadra: il Napoli ha comunicato il ritorno del georgiano in gruppo. Nella giornata di ieri una gastroenterite aveva bloccato l'esterno offensivo, tornato subito sul terreno di gioco per sviluppare la preparazione verso la sfida con l'Empoli, in programma sabato (ore 18) al "Castellani".

L'esterno offensivo si è allenato in gruppo, rientro anche per Juan Jesus

Con Kvaratskhelia anche Juan Jesus ha svolto l'intera seduta in gruppo, mentre Mathias Olivera ha sviluppato un allenamento personalizzato in palestra e in campo. Solo terapie per Nikita Contini. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha sostenuto una partitina a campo ridotto con la chiusura di seduta dedicata con lavoro tecnico-tattico.