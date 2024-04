Juan Jesus e Kvaratskhelia recuperano per l'Empoli Calzona domani al "Castellani" avrà sia l'attaccante che il difensore brasiliano

Domani davanti a Meret la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Ostigard, Jesus e Mazzocchi, dirottato a sinistra e rilanciato dopo 8 partite di fila da spettatore in panchina, senza un solo minuto, 7 in campionato più il ritorno degli ottavi di Champions con il Barça (l’ultima volta, da titolare, risale al 25 febbraio a Cagliari). A centrocampo il tris Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il tridente d'attacco sarà quello classico. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Kvara ci sarà regolarmente. Nella giornata di mercoledì Khvicha Kvaratskhelia non si era allenato a causa di una gastroenterite, ma l'allarme è già rientrato all'indomani della seduta saltata dal talento georgiano. Come comunicato dal Napoli nel consueto report da Castel Volturno, ieri Kvara è già tornato ad allenarsi in gruppo. Sarà dunque titolare ad Empoli con Osimhen e Politano per provare a chiudere in maniera dignitosa questa stagione.