Napoli, la corsa all'Europa non è chiusa: ma sale l'amarezza per la Champions Gli azzurri verso il fallimento dell'obiettivo stagionale nonostante l'inaspettato quinto posto

La corsa all'Europa non è chiusa, anche se è forte l'amarezza per la mancata qualificazione Champions nonostante il quinto posto ormai ufficiale. L'aritmetica lascia ancora speranze, ma gli azzurri sono ottavi e soprattutto non offrono garanzie per tentare una clamorosa rimonta. Morale basso e tanti difetti ormai cronici, a partire dai gol subiti. Il Napoli non termina una gara a reti inviolate da ben 13 partite consecutive, con una media di quasi un gol e mezzo incassato. Allarme già lanciato più volte da Calzona, che al "Castellani" dovrà ancora mettere mano alla difesa. Rientra Juan Jesus, che farà coppia al centro con Ostigard visto che Rrhamani è squalficato.

Non ci sarà neanche Mario Rui anche lui fermato dal giudice sportivo, e nemmeno l'infortunato Olivera. L'unico terzino disponibile è l'ex Salernitana Mazzocchi, che dall'arrivo di Calzona ha trovato sempre meno spazio. Stavolta sarà di nuovo titolare, con Di Lorenzo confermato a destra nonostante abbia dato segnali di stanchezza. Kvaratskhelia ha recuperato dalla gastroenterite, anche lui sarà a disposizione. Completerà il terzetto d'attacco con Osimhen al centro e Politano a destra, anche lui a disposizione dopo il fastidio al polpaccio di domenica scorsa. A centrocampo verso la conferma Zielinski con Lobotka e Anguissa. Anche oggi niente conferenza per Calzona. L'appuntamento è a domani col fischio d'inizio alle 18.