Mazzocchi: "Momento negativo, giusta la contestazione" Il terzino, al ritorno in campo dopo due mesi, parla della reazione dei tifosi a Empoli

"La contestazione è giusta e comprensibile, purtroppo siamo in un momento negativo che non riusciamo a rovesciare". Pasquale Mazzocchi commenta così l'amara serata a Empoli.

"I nostri sostenitori fanno chilometri per starci vicino e meritano molto di più di quello che stiamo mostrando in campo. Loro dovrebbero avere tante soddisfazioni per i sacrifici che fanno"

"Oggi è stata una partita che è cominciata male e che non siamo riusciti a recuperare. Avevo una gran voglia di giocare ma ieri non sono stato molto bene e abbiamo deciso col mister di partire in panchina"

"Personalmente soffro molto per questa situazione che stiamo attraversando. Sto cercando di dare il massimo in allenamento anche per poter dare il mio contributo quando entro. Stasera quando Calzona mi ha chiesto se stavo meglio ho detto sì e sono entrato. Purtroppo non siamo riusciti ad esprimerci come avremmo voluto".