Napoli, crollo clamoroso: eppure la corsa all'Europa è aperta Gli azzurri sembrano aver mollato, ma l'obiettivo resta aperto: tifosi sconfortati

Altro clamoroso crollo per il Napoli, che dopo il pareggio interno col Frosinone riesce a fare addirittura peggio in casa dell'Empoli: azzurri sconfitti con un gol di Cerri, che non segnava in Serie A da tre anni. I toscani risolvono la gara dopo appena tre minuti: il solito Napoli debole in difesa incassa gol alla prima occasione, e soprattutto è incapace di reagire, rischiando più volte la seconda rete. Al 35' Cambiaghi, tutto solo in area, si divora il raddoppio, colpendo l'incrocio dei pali. La reazione del Napoli è praticamente nulla. Dopo un primo tempo deludente, il Napoli rientra negli spogliatoi sommerso per l'ennesima volta dai fischi dei propri tifosi.

Nella ripresa gli ospiti provano a reagire, pur faticando nell'alzare i propri ritmi di gioco; dall'altra parte i toscani si difendono con ordine, affidandosi poi all'arma del contropiede. Al 67' si fa vedere Kvaratskhelia, il cui tiro viene, però, neutralizzato da un ottimo intervento di Caprile. L'Empoli legittima così la vittoria, giocando una partita tatticamente più ordinata e intensa. Di nuovo gli azzurri contestati dai tifosi: stavolta i 4mila supporters del Castellani chiamano la squadra sotto la curva per un confronto. Gli azzurri, che potevano tenere vive le speranze anche di una clamorosa rimonta per la Champions, ora rischiano di restare senza coppe dopo 14 anni consecutivi in Europa.