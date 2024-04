Con la Roma torneranno Rrahmani e Mario Rui Domenica al "Maradona" alle 18 la sfida ai giallorossi

Ritroverà due titolari Ciccio Calzona per la sfida di domenica prossima alle 18 contro la Roma allo stadio Maradona. Rientreranno dalla squalifica, infatti, sia Rrahmani che Mario Rui. Entrambi hanno scontato il turno di stop dopo la sfida con il Frosinone. In quella partita il kosovaro subì il quarto giallo da diffidato. Ilportoghese, invece, si fece espellere per doppia ammonizione nel finale con i ciociari. Due assenze che si sono fatte molto sentire. Soprattutto quella del lusitano visto che a sinistra Natan ha fallito e Mazzocchi aveva l’influenza. Si spera che con loro in campo si possa fare meglio contro i giallorossi.