Stavolta è Calzona a minacciare il ritiro: vuole una reazione contro la Roma L'allenatore ha riunito i calciatori: chiede una prova di orgoglio domenica a Fuorigrotta

L'allenatore del Napoli Calzona si è fatto sentire: vuole la svolta contro la Roma, altrimenti la squadra andrà in ritiro fino al termine del campionato. Questo il risultato del duro confronto di ieri con i giocatori, ormai finiti nel mirino per un atteggiamento a dir poco rinunciatario. Il tecnico chiede il cambio di rotta immediato, in quanto l'obiettivo Europa è ancora alla portata. Domenica al Maradona arriverà la squadra di De Rossi: poteva essere una sorta di spareggio Champions, e invece bisognerà fare i conti con un'altra probabile contestazione dei tifosi, ai quali Osimhen oggi ha dedicato parole al miele nonostante l'addio ormai già deciso.

Intanto c'è stato incontro per il nuovo stadio a Bagnoli, ma l'esito è praticamente un nulla di fatto. Questa nella sede del Ministero per il Sud a Roma c’è stata una riunione a cui hanno preso parte il Ministro Fitto, l’Amministratore delegato di Invitalia Mattarella, il sindaco di Napoli Manfredi e il presidente del Napoli De Laurentiis. Al tavolo si è convenuto sulla necessità di effettuare delle verifiche tecniche sulla realizzazione di opere all’interno del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e allo stesso tempo di verificare l’opportunità di intervenire sullo Stadio Maradona.