Chiavelli arriva a Castel Volturno. Incontro con Meluso e Micheli Incontro tra l'ad del Napoli e i dirigenti: si è parlato di futuro

Andrea Chiavelli è piombato ieri pomeriggio a Castel Volturno. L’amministratore delegato del Napoli non è un habituèe del centro sportivo. Vivendo a Roma incontra tutti i giorni De Laurentiis mentre a Napoli viene solo per le partite. Chiavelli ha fissato un appuntamento con gli uomini di mercato. Ad aspettarlo c’erano Mauro Meluso e Maurizio Micheli. Sono rimasti chiusi nell’ufficio e non si sa cosa si siano detti. Molto probabilmente il dirigente azzurro avrà comunicato alcune scelte societarie per il futuro. Con l’arrivo diManna come direttore sportivo, Meluso dovrebbe andare via. Avendo un contratto annuale, non gli verrà rinnovato. C’è da capire cosa si farà con il responsabile dello scouting che quest’anno ha sbagliato praticamente tutto il mercato.