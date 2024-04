De Laurentiis scartò Tudor perché c’era già "il prescelto" Lo scorso autunno il presidente aveva già le idee chiare sul nome del prossimo allenatore

Sta facendo tutto sommato bene nelle prime partite con la Lazio, e per il Napoli Igor Tudor può considerarsi un mezzo rimpianto. Eppure l’allenatore croato a novembre sembrava molto interessato alla panchina azzurra. Arrivò a Roma a spese sue per parlare da vicino con DeLaurentiis, assieme al suo agente. Aurelio era alla ricerca dell’erede di Garcia e si è confrontato con Tudor per alcune ore. L’ex Juve era pronto, ma voleva un accordo biennale. O meglio sei mesi più altri due anni. Poi le richieste si abbassarono a un altro anno di contratto oltre la parte restante di questa stagione. De Laurentiis, però, non si è mai mosso dall’idea del traghettatore. Soli sei mesi di contratto, con la promessa di eventualmente rivedere la situazione in corsa. Tudor non accettò, voleva un ingaggio progettuale, o quantomeno non così temporaneo. Evidentemente, se De Laurentiis aveva le idee così chiare un motivo c’era. Non voleva andare oltre i sei mesi con Tudor perché sapeva che a giugno avrebbe cambiato allenatore, e non solo. Sapeva che, secondo le sue valutazioni, il tecnico che aveva già scelto per il suo Napoli era “migliore” di Tudor, nel senso che poteva dare più garanzie.

E quindi chi in panchina dopo Calzona? I pensieri vanno a Conte, ma ormai il silenzio sta durando troppo. L'ex Tottenham sta aspettando, forse il Milan o il Manchester United, senza dimenticare la Juventus. Il presidente non può aspettare troppo, pur tenendo viva la speranza che Antonio dica sì. Segnali più riscontrabili portano a Stefano Pioli. A breve sarà annunciato l’addio dell’allenatore del Milan, anzi si parla di trattative già iniziate per la risoluzione del contratto. Pioli e il club rossonero avrebbero concordato l’addio addirittura a dicembre: guardacaso subito dopo che De Laurentiis scaricò Tudor perché aveva già in tasca il nome del nuovo allenatore. Oggi, quindi, Pioli sembra il favorito numero uno, con Gasperini e Conte sullo sfondo. Pioli è nome gradito a De Laurentiis da anni: ne apprezza il low profile e la duttilità tattica, ideale per una rosa da rivedere ampiamente. Gasperini è un nome che affascina, ma tutto dipenderà da lui. Se davvero lascerà l'Atalanta (solo voci al momento) sarà lui a decidere perché non mancheranno offerte prestigiose, anche dall'estero.