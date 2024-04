Prima di Napoli-Roma canta Geolier al "Maradona" Una sorpresa per i tifosi del Napoli

Ci sarà anche Geolier oggi pomeriggio al Maradona. Il rapper napoletano non assisterà solo alla partita in Tribuna. Prima del fischio di inizio del signor Sozza della partita con la Roma, il cantante di Secondigliano si esibirà al centro dello stadio assieme al collettivo SLF. L’evento è offerto dallo sponsor Euronics Gruppo Tufano. Dunque, non solo calcio per i tifosi che riempiranno gli spalti ma anche buona musica. Sperando che Geolier possa portare fortuna agli azzurri nella sfida contro i giallorossi allenati da De Rossi.