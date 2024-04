Si ferma Zielinski, Olivera recupera. Soltanto terapie per Gollini Il centrocampista polacco salta la Roma: al suo posto dovrebbe giocare Cajuste

Olivera rientra ma si ferma Zielinski. Il centrocampista polacco non sarà convocato per la sfida di oggi con la Roma. Nella seduta di allenamento dell’altro giorno ha riportato una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale. Ieri ha svolto solo terapie. Stesso discorso per Gollini a causa di un trauma alla spalla. Tutto ok, invece, per il terzino uruguaiano che sarà regolarmente convocato.