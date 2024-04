Marino: "Serie A non equilibrata, ma il format a 20 squadre è quello giusto" "Ho fatto la Serie A con 16 squadre con Avellino e Napoli: rischio di non far emergere i valori"

"Il nostro campionato non è equilibrato da diversi anni, ci sono disparità di fatturati e ricavi, non è una questione di oggi. Però è stato un bel campionato per quanto riguarda lo spettacolo offerto dalle squadre e anche per certe novità tecnico-tattiche": così Pierpaolo Marino si è espresso sulla Serie A nel corso di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

"Tornei a 16 o 18 non fanno emergere i reali valori tecnici"

"L'Inter ha ripercorso il campionato del Napoli dell'anno scorso. A volte ci sono anche i demeriti che determinano certi divari in classifica. - ha affermato l'ex direttore generale del Napoli - Demeriti di alcune squadre che dovevano fare e non hanno fatto. Una Serie A a 18 squadre? Ho fatto tanti anni con l'Avellino e con il Napoli con campionati a 16 squadre. Sia a 16 che a 18 squadre sono campionati che nella loro brevità non fanno emergere i reali valori tecnici. Una sconfitta determinava una classifica in maniera inappellabile. Sono contrario alla riduzione delle squadre. - ha aggiunto il dirigente irpino - I format migliori sono la Premier e la Liga, tutti campionati a 20 squadre che non vanno a ridurre l'organico. A mio avviso, quello attuale è il format giusto".