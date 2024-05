IL PIZZINO SPOT di Urgo: Chiamale emozioni L'organigramma per la nuova stagione deve essere completo in ogni sua parte entro fine campionato...

Confesso di essere emozionato. Aurelio De Laurentiis e suoi più stretti e fidati collaboratori, per non parlare di parenti e amici, stanno tutto il santo giorno al telefono in un vortice di contatti, conversazioni, adescamenti e implorazioni a questo e a quell'allenatore, giocatore, DS o preparatore atletico. È un via vai instancabile, h24. Nessuno è esentato. L'obiettivo va raggiunto entro e non oltre la fine di questo campionato. Per quella data l'organigramma per la nuova stagione deve essere già al completo in ogni sua parte. Salvo scoprire il contrario per l'inizio del prossimo ritiro.