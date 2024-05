De Laurentiis torna a parlare: i tifosi vogliono notizie su Conte Oggi a Posilipo il presidente presenterà i due ritiri estivi. Si attendono indizi sull'allenatore

Più di tre mesi dopo dall'ultima conferenza stampa, con nel mezzo qualche sortita sempre pungente: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tornerà a parlare oggi in un appuntamento ufficiale con la stampa. A Posillipo presenterà i due ritiri estivi, come da tradizione in Trentino e in Abruzzo, e sarà l'occasione per fare il punto a due giornate dal termine della stagione. Lo scorso febbraio De Laurentiis rivendicò i conti in ordine e la gestione oculata, ma all'epoca c'era ancora speranza di conquistare il posto in Champions. Invece è andato tutto a rotoli: dopo 14 anni consecutivi il Napoli rischia di rimanere fuori dall'Europa, e non c'è altra soluzione se non la rifondazione totale.

Nuovo ds, nuovo allenatore, e una squadra da rivoluzionare: sono tantissimi i temi sui quali il presidente sarà sollecitato, anche se non è il caso di aspettarsi annunci. Le trattative per la panchina risultano tutte in corso, ma De Laurentiis potrà dare qualche indizio sui nomi più gettonati: tra questi Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, coi tifosi che sognano l'arrivo dell'ex Tottenham e Juventus. Da capire di cosa avrà voglia di parlare De Laurentiis, con la speranza che il progetto per il rilancio sia già definito. Ma oggi è anche giornata di vigilia: domani sera a Firenze ultima spiaggia per sperare nell'ottavo posto. Calzona dovrà fare a meno di Osimhen e anche di Zielinski, con Mario Rui in dubbio. Toccherà a uno tra Raspadori e Simeone trovare i gol per chiudere il campionato a testa alta.