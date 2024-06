Napoli: l'arrivo di Conte, il tweet su Di Lorenzo e i rumors su Kvara Weekend ricco di novità verso l'annuncio dell'accordo con il nuovo allenatore

Il primo weekend di off-season, senza gare ufficiali, sembra aprire davvero al futuro in casa Napoli. Manca solo l'annuncio per l'accordo, ormai definito in tutti i dettagli, con Antonio Conte. Dai primi contatti nell'autunno scorso a un rilancio lungo il finale di una stagione negativa con l'accelerazione negli ultimi giorni per un contratto fino al 30 giugno 2027 da 6 milioni di euro a stagione più bonus legati ai risultati: il salentino torna in Serie A dove nelle precedenti avventure, con Juventus e Inter, ha ricostruito per il vertice della classifica e ha vinto lo Scudetto.

Il club su Di Lorenzo: "È esclusa una sua possibile cessione"

Ora per il Napoli si apre il restyling della rosa e Conte, con il direttore sportivo Giovanni Manna, sarà parte integrante del progetto di rivoluzione. Nella serata di ieri il club di Aurelio De Laurentiis ha replicato con un tweet alle parole dell'agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, che ha ribadito la volontà del capitano azzurro di chiudere la propria avventura all'ombra del Vesuvio. "Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. - si legge nel post della società - Corre l'obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione".

PSG su Kvara, il Napoli non apre

Al botta e risposta tra il Napoli e Giuffredi si aggiungono poi i rumors dalla Francia. Secondo l'Equipe Khvicha Kvaratskhelia avrebbe aperto al PSG per un trasferimento a Parigi, ma dal club partenopeo filtra la decisione di ripartire dall'esterno offensivo georgiano nel nuovo ciclo con Conte andando oltre la possibile offerta dei transalpini (oltre 100 milioni di euro).