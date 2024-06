I tifosi del Napoli devono pazientare: l'annuncio di Conte tra qualche giorno Tutto fila liscio e non ci saranno soprese, ma per avere l'ufficialità bisognerà ancora attendere

I tifosi del Napoli devono avere ancora pazienza: per l'annuncio e la presentazione di Antonio Conte bisognerà aspettare. Probabilmente metà settimana: non dovrebbero esserci particolari problemi, perché i riscontri sono molteplici. L'accordo dovrebbe essere chiuso con tanto di firme, ma probabilmente c'è qualche aspetto legato allo staff da mettere a punto. Ovviamente, i supporters sono preoccupati e temono il clamoroso colpo di scena: in realtà tutto dovrebbe filare liscio, col nuovo allenatore che dovrebbe essere presentato in una location speciale. Nell'attesa tengono banco almeno due casi, che preannunciano come sarà un'estate non facile nonostante l'entusiasmo che porta l'arrivo di Conte. Giovanni Di Lorenzo, tramite il suo procuratore, insiste col dichiarare chiuso il suo ciclo al Napoli.

Non è bastato il comunicato ufficiale del club, che ha risposto dichiarando il capitano incedibile. Ma l'agente ha risposto ulteriormente, stavolta accusando De Laurentiis di incoerenza. Una presa di posizione che i tifosi non hanno gradito: ieri uno striscione contro il procuratore esprime la posizione dei supporters, che chiedono la conferma di Di Lorenzo. E sono giorni intensi anche per Khvicha Kvaratskhelia: il Paris Saint Germain lo tenta con un contratto da 7 milioni. Al Napoli un'offerta di 100, ma De Laurentiis non vuole cederlo: dovrebbe essere Osimhen a partire, e non il georgiano. Per trattenere l'esterno bisognerà rinnovare il contratto quanto prima: determinante la volontà del calciatore, che potrebbe accettare un accordo da almeno 4.5 milioni a stagione.