Ansia per Conte senza freni: falso avvistamento in città Il giorno dell'annuncio si avvicina: il popolo azzurro freme per il nuovo allenatore

E' ormai quasi incontenibile la frenesia dei tifosi del Napoli, che aspettano con ansia l'annuncio di Antonio Conte. Aggiornamenti continui sui movimenti del presidente De Laurentiis e dell'allenatore, che fino a ieri erano in vacanza. Segnali che indicano come la trattativa sia di fatto conclusa, e che manca solo l'ufficialità. Tuttavia, i supporters fremono, con la paura che tutto possa saltare all'ultimo momento. E non mancano neanche gli avvistamenti in città, che rapidamente si diffondono sui social e su alcuni siti di informazione. Niente da fare, però: solo foto vecchie. Servirà invece un po' di pazienza, ma non dovrebbe esserci alcun timore: De Laurentiis ufficializzerà il nuovo allenatore, e sarà comunicata la data della presentazione. Entro metà settimana i tempi dovrebbero essere maturi. Il patron prepara un evento speciale, con tanto di location suggestiva.

Intanto tiene banco il caso Di Lorenzo: dietro i malumori del calciatori ci sarebbe la Juventis, con l'ex ds del Napoli Cristiano Giuntoli che si sarebbe già inserito nella frattura tra il capitano e il club partenopeo. L'agente del terzino, contestato da una parte del tifo organizzato, insiste col dichiarare chiuso il ciclo del suo assistito, e questo nonostante un perentorio comunicato in cui Di Lorenzo è stato dichiarato incedibile. Una partita che sembra appena iniziata, ma è importante sottolineare che questa volta i tifosi sono dalla parte della società, attaccando il procuratore e ribadendo la fiducia in Di Lorenzo. Sarebbero queste le premesse per ricomporre la rottura, nata per le tante critiche ricevute dal capitano nella stagione appena conclusa.