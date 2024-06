Conte aspetta la firma e la conferma di Kvaratskhelia De Laurentiis al lavoro per il rinnovo del georgiano, che piace al Paris Saint Germain

La foto di questa mattina si è rivelata falsa, ma gli avvistamenti di Antonio Conte a Napoli sono un segnale di come sia alta l'aspettativa dei tifosi. Si parla da giorni di trattativa chiusa, eppure le firme si fanno attendere. Novità sono attese a metà settimana, con De Laurentiis a Roma che potrebbe incontrare il nuovo allenatore prima delle firme ufficiali e dell'annuncio. Attesa c'è anche per la presentazione dell'ex tecnico del Tottenham, per il quale il presidente starebbe preparando un evento speciale: dopo l'ipotesi San Carlo, c'è quella di Palazzo Reale, distante pochi metri.

A quanto pare Conte sarà accolto con un vero e proprio tappeto rosso: segno di come le aspettative di rilancio del Napoli partono proprio dal suo arrivo in azzurro. E con il nuovo allenatore dovrebbe esserci anche Khvicha Kvaratskhelia: nei pensieri di De Laurentiis c'è il rinnovo del georgiano, che dovrebbe essere milionario. L'esterno è un punto fermo del nuovo progetto, ma servirà un ingaggio importante per resistere alle lusinghe del Paris Saint Germain. Oggi Kvara guadagna un milione, per rinnovare ne chiede cinque. Probabilmente la stessa cifra offerta dai francesi, che tentano De Laurentiis con 100 milioni. Ma il prescelto per partire è Osimhen, e il presidente azzurro non vuole consegnare a Conte un Napoli troppo indebolito.