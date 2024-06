il ds Manna vuole stringere per Buongiorno del Torino Piace il difensore, ma c'è molta concorrenza

Non si riposa mai Giovanni Manna. Lavora h24 il direttore sportivo del Napoli. L’uomo mercato di Aurelio De Laurentiis vorrebbe fare un gran regalo ad Antonio Conte. L’obiettivo principale in questo momento è Buongiorno del Torino. In difesa c’è bisogno di un elemento capace di dare fisicità e qualità ad un reparto che ha fatto acqua da tutte le parti nella scorsa stagione. Pronti via si deve partire con delle certezze. E Buongiorno lo è. Naturalmente si devono fare i conti con le pretese di Urbano Cairo e anche con la concorrenza di chi offreun posto in Champions. Ma De Laurentiis può permettersi il lusso di spendere 40 milioni, le altre no. Conte, comunque, sa come convincereeventualmente Buongiorno. Basta una telefonata per far capire al ragazzo il progetto di un Napoli che può puntare da subito allo scudetto. Sarebbe un grande salto di qualità per Buongiorno anche senza Coppe. Manna, comunque, non molla. Continua il pressing su Cairo per indurlo a cedere il suo gioiello. De Laurentiis vorrebbe inserire nella trattativa Ostigard per poter risparmiare qualcosa ma il collega del Torino vuole solo soldi cash. La trattativa va avanti no stop. Magari alla fine Cairo abbasserà le pretese e si potrà chiudere subito l’affare.