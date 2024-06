L'interesse per Chiesa fa pensare a un addio di Kvaratskhelia: tifosi in allerta Si parla dell'addio di Osimhen, che sembra sicuro. Ma anche il georgiano potrebbe andare via

Dovrebbe essere il 26 giugno il giorno della presentazione di Antonio Conte al Napoli: individuata la possibile data e anche la location: Palazzo Reale, adiacente a Piazza Plebiscito. Un evento speciale per l'allenatore che con il solo annuncio ha riportato entusiasmo e fiducia tra i tifosi. Ancora un paio di settimane di attesa, quindi, ma il tecnico pugliese ha già acceso gli animi con un messaggio video, nel quale annuncia in perfetto napoletano che il solo pensiero è di mettersi al lavoro. Tanto basta per mettersi alle spalle le immagini della squadra svogliata e demotivata vista nella scorsa stagione. Restano, però, le tante incognite legate al mercato e un Napoli che potrebbe essere rivoluzionato.

Anche se per ora non si parla di offerte, sembra scontata la partenza di Osimhen, ma soprattutto è in dubbio anche Kvaratskhelia: il georgiano piace al Paris Saint Germain, che offrirebbe non meno di 100 milioni. Non a caso il Napoli sta monitorando con attenzione l'esterno della Juventus Federico Chiesa: l'attaccante è in scadenza nel 2025 e potrebbe essere una buona occasione. E' gradito a Conte e il suo arrivo fa pensare proprio a una sostituzione di Kvaratskhelia, anche se la speranza dei tifosi è che il talento georgiano possa restare. Da chiarire anche la posizione del capitano Di Lorenzo, sempre fermo con l'intenzione di voler andare via. Conte e il nuovo team manager Oriali incontreranno l'agente, per capire se c'è la possibilità di ricucire lo strappo, visto che Di Lorenzo è un punto fermo del nuovo allenatore.