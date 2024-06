IL PIZZINO SPOT di Urgo: E non solo Con l'arrivo del tecnico leccese (e di Oriali) DeLa dovrà farsi da parte per la gioia di molti...

C'è un'immagine di Aurelio De Laurentiis in un ristorante romano insieme ad Antonio Conte, Giovanni Manna e Nicola Lombardo. Il presidente indossa un completo chiaro, ha le braccia giù, unite nelle dita intrecciate. Lo sguardo è stanco e rassegnato. Il sorriso appena abbozzato. Se il linguaggio del corpo vale qualcosa (e vale molto), quello del patron azzurro è di chi ha appena ingoiato un boccone amaro, economico e non solo. De Laurentiis sa, infatti, fin troppo bene che con l'arrivo del tecnico leccese (e di Oriali) lui dovrà farsi obbligatoriamente da parte. Per la gioia di Jacqueline. E non solo.