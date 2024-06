Conte pronto ad affrontare il caso Di Lorenzo: incontro con il suo agente Il nuovo allenatore proverà a trattenere il capitano, sempre più convinto di voler andare via

Prosegue la due giorni di Antonio Conte a Napoli: dopo i primi saluti con i tifosi e i primi sopralluoghi a Castel Volturno, ieri sera cena di mercato con il presidente De Laurentiis. Il patron ha cambiato finalmente atteggiamento, ed ora sembra più defilato: non ha partecipato alla visita di Conte al Konami Center, incontrandolo soltanto di sera per la cena con Manna, Chiavelli, e Oriali. L'allenatore azzurro resterà in città anche oggi: in programma dovrebbe esserci un incontro con l'agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi. Conte vuole parlarci di persona per capire il motivo della voglia di andare via del capitano. Non si esclude che all'incontro possa partecipare anche De Laurentiis: il motivo sarebbe nel provare a ricomporre lo strappo.

Di Lorenzo avrebbe accusato il peso delle tante critiche ricevute per il suo rendimento deludente, ma non avrebbe gradito neanche le critiche arrivate - si presume - dalla società. Critiche dovute alla gestione da capitano di una stagione molto difficile. A far traboccare il vaso l'inaspettata sostituzione nel finale dell'ultima partita di campionato, quando il capitano è stato sommerso dai fischi. Il gesto dell'allenatore Calzona sarebbe stato interpretato come una sorta di punizione, che ha deluso molto il calciatore. Ma sullo sfondo c'è altro: si vocifera di problemi personali del terzino, mentre un'ulteriore perplessità arriverebbe per una questione tecnica. Conte vorrebbe utilizzare Di Lorenzo nel terzetto di difesa, il cosiddetto "braccetto" di destra, mentre il giocatore preferisce non cambiare ruolo e continuare a fare il terzino in una difesa a quattro o al massimo l'esterno. Un caso spinoso che non sarà facile da risolvere.