IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ricordate Maksimovic!

Il Napoli pare voglia a tutti i costi Alessandro Buongiorno, difensore centrale fresco 25enne del Torino. Lo stesso Antonio Conte si dice che lo richieda a gran voce e un quotidiano è arrivato ad affermare che ci abbia anche parlato a Torino per 20 minuti (secondo più secondo meno) per convincerlo della bontà del nuovo progetto azzurro da lui guidato. Ora, acclarato che Urbano Cairo è bravissimo a vendere a moltissimo quello che ha comprato a pochissimo e che sembra agogni tanto prendere dal Napoli il 24enne Leo Ostigard a quattro spicci, non mi resta che gridare a tutti "ricordate Maksimovic!".