Ostigard e Juan Jesus: uno dei due potrebbe restare Non solo gli innesti per la difesa: Conte valuta anche le conferme

Il Napoli vuole comprare due difensori centrali mentre in rosa ce ne sono ben quattro. Uno è Rrahmani che non è in discussione. Anche Natan dovrebbe rimanere visto che è arrivato l’anno scorso e ha ancora 23 anni. In dubbio ci sono Ostigard e Juan Jesus. Al momento non ci sono novità sul loro futuro ma uno dei due potrebbe andare via. Per lasciare il posto all’altra. Il norvegese potrebbe essere inserito in qualche trattativa di mercato. Magari proprio con il Torino per riuscire a prendere Buongiorno. Il brasiliano non ha mercato anche in virtù di una età non giovane. La scelta, comunque, spetterà sempre a Conte.