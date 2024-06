Conte lavora per la "pace" tra Di Lorenzo e il Napoli Per il nuovo allenatore la priorità è sistemare la difesa

Nel giorno del suo primo onomastico da allenatore del Napoli, Antonio Conte continua a lavorare a distanza sulla costruzione della nuova squadra. Resta la difesa la priorità dell'allenatore, consapevole dei grossi problemi nella stagione scorsa. Mercato e temi tattici si incrociano, visto che molte soluzioni passano per la difesa a tre. Conte dovrebbe utilizzare il 3-4-3, e ha in mente la conferma di Di Lorenzo, da arretrare nel terzetto difensivo. A quel punto potrebbe servire anche un solo rinforzo di livello. Ma il tecnico azzurro deve fare i conti con i problemi del capitano, che insiste nel chiedere la cessione. Conte confida in una riappacificazione tra il calciatore e la società, visto che sarebbero nati dissapori figli della scorsa stagione disastrosa.

Ma ovviamente Conte si aspetta anche rinforzi: in arrivo uno o due nuovi giocatori. Gli obiettivi sono Mario Hermoso, pronto a svincolarsi dall'Atletico Madrid, e Alessandro Buongiorno del Torino, attualmente impegnato con la Nazionale agli Europei. Hermoso può arrivare a parametro zero, anche se il presidente De Laurentiis dovrà fare i conti con un ingaggio da circa 3 milioni e le commissioni agli agenti. Più difficile l'operazione per Buongiorno, con il Torino che chiede 55 milioni. Richiesta esosa, mentre il Napoli dovrebbe fermarsi a 40 milioni con il possibile inserimento di una contropartita per attutire la cifra. Trattative complicate, ma Conte ha indicato nei due difensori mancini i rinforzi ideali per rendere di nuovo la difesa del Napoli solida. In porta, invece, Meret è pronto alla conferma e starebbe già trattando il rinnovo.