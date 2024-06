Manna al lavoro anche per Dovbyk. Il Girona chiede 40 milioni L'ucraino resta l'alternativa a Lukaku per l'attacco

Lukaku prima di tutto. Ma se Big-Rom non dovesse vestire la maglia azzurra, allora il Napoli punterebbe tutto su Dovbyk del Girona. L’attaccante ucraino giocherà l’Europeo in Germania e proverà a mettersiin mostra. Manna sta lavorando da tempo con il club che fa parte della galassia City. Gli spagnoli chiedono 40 milioni per il loro puntero. Gli azzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 35 più bonus. Bisogna fare attenzione, però, all’Atletico Madrid che, però, non vuole spendere più di 25 milioni di euro. Manna, comunque, mantiene i contatti ed è pronto a chiudere l’affare nel caso in cui Lukaku non arriva.