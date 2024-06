L'agente di Di Lorenzo: "Juventus? Non è vero. Non li ho sentiti" Altro capitolo della "telenovela" sul futuro del capitano del Napoli

Ancora un capitolo della telenovela Di Lorenzo in casa Napoli. Torna a parlare il suo procuratore, Mario Giuffredi, che mostra qualche segnale di apertura dopo l'incontro con Conte. Spiraglio di permanenza? Posso solo dire che il calcio è come la vita: può accadere di tutto - ha detto l'agente a TvPlay, che poi ha proseguito: "Ci sono molte voci sulla Juventus. Sono convinto che tutto questo trambusto nasca solo perché è stata tirata in ballo questa società. Posso dire con fermezza che non ho mai parlato con la Juventus quindi con Giuntoli. Non siamo mai stati contattati né io né il giocatore da nessuno della Juventus.

Tra l’altro, non è escluso che Di Lorenzo possa andare in altri club". Timidi spiragli di quello che potrebbe essere l'inizio di una conciliazione. Di Lorenzo domani sera sarà titolare nel debutto dell'Italia agli Europei contro l'Albania. Intanto, il Lione ha avviato i contatti con il Napoli per il prestito di Jesper Lindstrom. La notizia arriva dalla Francia, e si parla di un accordo tra le parti sarebbe già vicino. Resta da capire se si tratterebbe, in caso di ok all'operazione, di un prestito secco o, come vorrebbe il Marsiglia, con diritto oppure obbligo di riscatto. La cifra eventuale si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro e l'ex Eintracht avrebbe già accettato il trasferimento a Lione.