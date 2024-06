IL PIZZINO SPOT di Urgo: La certezza matematica Euro 2032: in lizza c'è anche Napoli, la certezza di essere esclusi non è matematica, di più...

L'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, al Festival della Serie A di Parma ha dichiarato: "I nostri stadi dovranno essere adeguati entro il temine ultimo di ottobre 2026, altrimenti c’è il rischio che quella parte di Euro 2032 ci venga ritirata. Rappresenta una sfida che non possiamo permetterci di perdere, è l’ultima chiamata". Considerando che alla data fatidica mancano di fatto due anni - il periodo balneare festivo da queste parti dura all'incirca tra i 3 e i 4 mesi - e che tra le 10 città in lizza c'è anche Napoli, la certezza di essere esclusi non è matematica, di più.