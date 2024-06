Conte non è preoccupato dai "capricci" di Kvaratskhelia e Di Lorenzo Subito due grane per il nuovo allenatore, ma i casi dovrebbero rientrare perché montati dagli agenti

Il Napoli deve fare i conti con i capricci di Kvaratskhelia e Di Lorenzo, che per bocca dei loro agenti vogliono andare via. Non un'ottima premessa per il nuovo allenatore Antonio Conte, che appena arrivato deve gestire due grane inaspettate. C'è fiducia che i problemi possano ricomporsi: il capitano avrebbe una sorta di risentimento personale nei confronti della società, nulla che appare irrisolvibile, mentre dietro i capricci del georgiano ci sarebbe un rinnovo del contratto che stenta a decollare. Nulla di nuovo sotto al primo sole estivo dell'anno, ma i tifosi sono preoccupati e infastiditi. Qualche chiarimento arriverà mercoledì prossimo, il 26 giugno, nella presentazione ufficiale del nuovo allenatore a Palazzo Reale a piazza Plebiscito a Napoli.

La speranza è che possano arrivare rassicurazioni sul futuro dei due azzurri, magari proprio grazie all'intervento di Antonio Conte per convincere i due giocatori a restare, anche se le varie problematiche, ad oggi, sono nate dai procuratori e non dai diretti interessati. Intanto il ds Giovanni Manna lavora sulla difesa: resta in piedi la trattativa per il grande obiettivo, Alessandro Buongiorno del Torino, ma intanto il Napoli avrebbe messo le mani sul difensore del Real Madrid Rafa Marin, 22enne quest'anno in prestito all'Alaves. Il costo è alla portata, circa 7 milioni di euro, con una formula che consentirebbe al Real Madrid di ricomprare il calciatore a una cifra già pattuita. A sopresa potrebbe essere lui il primo colpo del mercato estivo del Napoli.