Raspadori, messaggio a Conte: "Voglio essere protagonista" L'attaccante parla dal ritiro della Nazionale. In difesa è vicino il colpo Marin

Anche Giacomo Raspadori manda un messaggio ad Antonio Conte, e lo fa dal ritiro dell'Italia in Germania: "L'ho sentito - ha detto l'attaccante del Napoli - ma non l'ho ancora conosciuto di persona. Voglio fare un'annata da protagonista, e spero di avere continuità. Alla vigilia della sua terza stagione in azzurro, l'attaccante spera di trovare più spazio. Il ruolo di jolly forse gli sta stretto, ma probabilmente anche col nuovo corso targato Conte dovrà adattarsi a più ruoli. Di certo non toccherà a lui sostituire Victor Osimhen: l'attaccante è dato in partenza, ma tra una polemica e l'altra, per ora non si parla di offerte concrete. Osimhen sogna la Premier League, ma su di lui potrebbe irrompere il Paris Saint Germain, senza dimenticare le squadre saudite, che già la scorsa estate avevano sfiorato il colpo.

Intanto, il Napoli lavora sulla difesa: sembra a un passo l'acquisto di Rafa Marin del Real Madrid, ma nella scorsa stagione in prestito all'Alaves. L'accordo è per un acquisto con diritto di recompra per i madrileni: l'operazione si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro. Il 22enne ha collezionato 35 presenze nella Liga spagnola ed è pronto al salto di qualità. Il Napoli, comunque, lavora ancora su Alessandro Buongiorno. A partire potrebbe essere il brasiliano Natan, oggetto misterioso della passata stagione, che interessa al Verona con la formula del prestito.