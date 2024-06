Rafa Marin-Napoli, ormai ci siamo Il ds Manna sta chiudendo il primo colpo della nuova stagione per rinforzare la difesa

Giovanni Manna sta per chiudere la sua prima operazione da direttore sportivo del Napoli. L’uomo mercato di De Laurentiis è ad un passo dall’acquisto di Rafa Marin. Il club azzurro si sta assicurando le prestazioni del difensorecentrale del Real Madrid che la scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Alaves. Il ragazzo era già nella lista degli scouting partenopei ma solo adesso sarà acquistato per rinforzare il reparto arretrato della squadra di Antonio Conte. Naturalmente l’avallo per il classe 2002 l’ha dato proprio l’allenatore salentino. Il Real Madrid valuta il cartellino del giocatore 15 milioni di euroma vorrebbe inserire nel contratto il diritto di recompra. De Laurentiis non è abituato a determinate richieste. Non ha voglia di dipendere dagli altri. Soprattutto quando ci mette dei soldi. Ma al di là di questoeventuale intoppo l’affare andrà in porto. L’acquisto di Rafa Marin non preclude l’ingaggio del centrale del Torino. Dalla lista degli acquisti esce eventualmente Hermoso. Ma non in granata che è una priorità diConte. Solo che l’affare è molto difficile visto e considerato che Urbano Cairo non ha intenzione di cederlo a meno di 45 milioni di euro. Una cifra blu che De Laurentiis non vorrebbe spendere.