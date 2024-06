Conferenza di presentazione Conte: ammessi 10 fotografi e più di 100 giornalisti Sono emerse difficoltà organizzative per l'evento a Palazzo Reale di mercoledì 26 giugno

L’Ussi Campania e il Sugc, con l’Ussi Nazionale e la Fnsi, hanno discusso con la Società Sportiva Calcio Napoli relativamente alla presentazione del nuovo allenatore Antonio Conte, nella suggestiva ma non ideale location del teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli, il prossimo 26 giugno. Per i limiti legati al bene storico sotto tutela della Soprintendenza, si è convenuto di ammettere i fotografi, in misura non superiore alle 10 unità, quindi inferiore alle richieste ma massimo possibile per le difficoltà sovra esposte. Il Calcio Napoli ha anche fatto sapere di mettere a disposizione le riprese integrali live autoprodotte a chiunque ne facesse richiesta, con la possibilità anche di condividerle in diretta sui propri portali. In attesa di poter registrare un dialogo preventivo in occasione dei momenti salienti nell’esercizio della professione, il Calcio Napoli ha sottolineato che i giornalisti accreditati sono oltre 100 ma ha anche convenuto che nei successivi appuntamenti, di concerto, saranno valutate le soluzioni più opportune per un corretto e condiviso svolgimento delle varie attività professionali.