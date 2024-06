Napoli, fatta per Rafa Marin: si aspetta solo l'ufficialità Preso il difensore spagnolo di 22 anni: arriva dal Real Madrid a titolo definitivo

Manca solo l'ufficialità per il primo acquisto del Napoli: il difensore di proprietà del Real Madrid, Rafa Marin, è a un passo dagli azzurri. Il nuovo ds azzurro Giovanni Manna ha fiutato l'affare, prendendo il 22enne con la formula dell'acquisto a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro, ma col Real Madrid che avrà il diritto di "recompra", ossia che tra uno o due anni potrà acquistare il calciatore a prezzo maggiorato pagando una apposita clausola rescissoria. Marin è dotato di grande struttura fisica essendo altro un metro e 91, ed è di piede destro. Può giocare anche a sinistra, sia nella difesa a tre che in quella a quattro, e nelle giovanili del Real ha ricoperto anche il ruolo di terzino. In questa stagione Rafa Marin ha giocato in prestito all'Alaves. In Liga ha preso parte a 33 gare in cui, però, non è riuscito a collezionare gol e assist. Ha preso parte, poi, anche a due partite di Coppa del Re. Il Napoli è pronto ad annunciarlo, ma non sarà il solo acquisto in difesa: piacciono anche Buongiorno ed Hermoso.